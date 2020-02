Toto snáď nemyslí vážne! Dominika Gottová ruší sľub daný otcovi: Dôvod je poriadne sebecký

PRAHA - Spevákovi Karlovi Gottovi (†80) právom patrí titul maestro a taký človek si zaslúži aj dokument o svojom živote. Režisérku oslovili samotní Gottovci a tá s nimi strávila približne rok. Umelec o účasť poprosil aj svoje dcéry. No najstaršia Dominika teraz odmieta podpísať zmluvu a udeliť súhlas so zverejnením záberov, na ktorých figuruje. A už na jeseň má mať film premiéru.

V októbri 2018 sa začal nakrúcať dokument o Karlovi Gottovi. Dokumentaristku Olgu Špátovú oslovili práve manželia Gottovci, takže ide o jedinečný pohľad do ich súkromia. „Prirodzene sme ju vpustili do nášho súkromia, vďaka čomu som sa rozhovoril o témach pomerne dôverných,” vyjadril sa maestro počas procesu výroby.

Zdroj: Bontonfilm

K jeho životu patria aj dve dcérky, ktoré má s manželkou Ivanou, ale aj tie dve staršie, nemanželské. „Otec ma veľmi prosil, aby som v dokumente prehovorila,” prezradila najstaršia Dominika Blesku. A tak sa nakrúcania zúčastnila aj s mladšou sestrou Luciou.

Lenže teraz nechce poskytnúť súhlas na zverejnenie záberov, na ktorých figuruje. „Odmietla som tú zmluvu podpísať. Nechcem, aby ma ľudia videli v tom strašnom stave,” povedala pre spomínaný denník. V čase nakrúcania mala problémy s alkoholom a pojedaním tabletiek. „Verím, že ľudia pochopia, že už nechcem byť prezentovaná cez zábery z čias, keď som vyzerala hrozne,” povedala Dominika.

Dominika Gottová na otcovom pohrebe Zdroj: Vlado Benko Jr.

Množstvo záberov, na ktorých bola zachytená s otcom a jeho rodinou je teda aktuálne pre režisérku nepoužiteľných. „Viem, že som to otcovi pri nakrúcaní sľúbila, že to zvládnem. Ale zmenila som názor. Nechcem, aby sa to vysielalo,” trvá na svojom maestrova dcéra. Ako sa vyjadrila hovorkyňa Gottovcov, Dominiku teraz bude kontaktovať samotná filmárka.