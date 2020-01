Hviezda novinky Príliš osobná známosť má jasno: Potrebujem v živote ženský element!

„Je veľmi dôležité mať kamarátku, ktorej naozaj môžete všetko povedať... Niekedy vyžadujeme od muža, aby nás vypočul, aby bol trpezlivý a aby počúval všetky naše výlevy, no im to potom aj tak splynie do takého neurčitého bľabotania...,“ zasmiala sa v rozhovore. „Práve sme sa o tom bavili aj s Táňou (Dykovou, pozn. red.), ona má tiež synov, a zhodli sme sa, že keď sme s tými našimi mužmi dlho niekde na dovolenke, potrebujeme zas na vyváženie ten ženský element, a tak si pekne pokvákať... Pre mňa osobne je priateľstvo so ženou veľmi dôležité. Je to taká psychoterapia. Dobrá kamarátka vám nahradí aj kvalitného psychológa,“ skonštatovala herečka, ktorá sa len pred pár dňami objavila na plátnach slovenských a českých kín v hlavnej úlohe romantickej komédie Príliš osobná známosť.

V novinke Príliš osobná známosť režisérky Marty Ferencovej stvárnila Natáliu. „Natália je žena, ktorú si veľmi vážim. Je to sebavedomá, silná, rozhodná, sebestačná ženská, ktorá má celkom pekné vlastnosti. Aj som sa pýtala Marty, čo je na nej zlé - ja vlastne doteraz neviem, no myslím si, že aj keď by sme na nej nič také nenašli, je to zároveň dievča uveriteľné, žiadna rozprávková princezná. Jej hlavnou témou je, že hľadá lásku. Je na to dostatočne pripravená a vyzretá, a tam začína ten príbeh – keď nachádza lásku, ktorá je, myslím si, tá pravá, a potom prichádzajú peripetie, ktoré by nikto nečakal... No, tak to predsa chodí aj v živote. Rozprávka sa väčšinou končí svadbou, v živote sa to svadbou všetko len začína a keď príde tá láska, a všetko je zaliate slnkom, dostanete facku zas odniekiaľ zľava a musíte sa s tým vysporiadať. Život nás neustále prekvapuje a problémy vždy prichádzajú preto, aby sme sa s nimi vyrovnali a aby sme sa posunuli ďalej,“ podotkla 40-ročná rodáčka z Hodonína, ktorú však snímka podľa vlastných slov napokon v niečom aj skutočne inšpirovala. „Páčilo sa mi, že tie postavy v tomto filme dokázali konať aj v ťažkých situáciách s nadhľadom, aj z tých najťažších situácii dokázali urobiť humor. To mi imponuje a rada by som to dostala aj do svojho života. Aby som sa aj tým nepríjemným veciam dokázala zasmiať a aby som ich videla z nadhľadu, ako keď sa pozeráte na film,“ uzavrela herečka.