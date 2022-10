ROZCHOD slávneho speváka a krásnej moderátorky: Och, za svoje zlyhanie kruto pyká!

Stormzy sa momentálne radí medzi najpopulárnejších britských umelcov. Jeho tvorba má na YouTube stovky miliónov zhliadnutí a spolupracoval s tými najväčšími menami súčasnej hudby, ako je napríklad aj Ed Sheeran.

Jeho bývalá partnerka - Maya Jama patrí zase medzi najobľúbenejšie moderátorky. Známou sa stala vďaka viacerým televíznym a rozhlasovým reláciám a od budúceho roka sa stane moderátorkou britskej verzie šou Love Island. Dvojica sa však spoznala ešte v roku 2016, keď ani jeden nepatril medzi známe osobnosti.

O to prekvapujúcejšia bola správa o ich rozchode, ktorý nastal v roku 2020. Podľa špekulácii sa ich vzťah rozpadol kvôli rapperovej nevere. V najnovšom emotívnom rozhovore v šou Louis Theroux Interviews síce neveru priamo nepriznal, ale potvrdil, že vo vzťahu s moderátorkou urobil veľa chýb.

„Náš rozchod bol asi najhoršou udalosťou môjho dospelého života. Urobil som chybu a stratil som niekoho, koho som miloval a kto bol pre mňa veľmi špeciálny. To je asi najväčšia strata, akú môže muž zažiť. Keď nerátam smrť, je to to najhoršie, čo sa môže stať. Dostatočne som si nevážil našu lásku a ženu, na ktorej mi záležalo," povedal umelec.

Maya Jama po konci ich vzťahu našla šťastie po boku basketbalistu Bena Simmonsa. S tým sa zoznámila minulý rok v máji a hviezda NBA ju následne v decembri požiadala o ruku. Detaily ich vzťahu sa však snažia udržať v tajnosti. Stormzy aj v spomínanom rozhovore uviedol, že dúfa, že si ešte nájde ženu, s ktorou bude šťastný.