Speváčka s božským telom: Sexi tenista je minulosťou... Aha, koho bozkáva najnovšie!

V britskom X Factore: Celebrity skúšal so svojou skupinou šťastie aj bývalý hráč ragby Thom Evans. Do finále to nedotiahol, no získal evidentne oveľa viac. A to srdce porotkyne Nicole Scherzinger.

Dvojica síce svoj vzťah tajila, ale speváčkini kolegovia si v šou neodpustili veľavravné poznámky. Najnovšie sa Nicole a Thom spolu ukázali v londýnskom bare a už si pozor nedávali. „Nevedeli sa od seba odtrhnúť,” informuje The Sun. „Bolo im jedno, kto ich vidí, nevedeli sa prestať bozkávať,” dodal zdroj.

Zdroj: X Factor

Nicole vraj v X Factore dokonca hlasovala za vypadnutie Thomovej skupiny len preto, aby to nevyzeralo, že mu v súťaži nadržiava.

Oficiálne síce hrdličky svoj vzťah doteraz nepotvrdili, no Evans sa jednej talkshow vyjadril jednoznačne: „Kto by nechcel randiť s Nicole? Je nádherná.”