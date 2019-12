Modelka pár týždňov po pôrode šokuje: Tučné telo ju dohnalo k tomuto!

Tehotenstvo sa pochopiteľne odrazí na figúre každej ženy. Vrátiť sa k pôvodným krivkám je snom nielen prominentných mamičiek, ktoré sú v centre pozornosti, ale aj bežných smrteľníčok. Myšlienkami na chudšiu postavu sa zaoberá aj kontroverzná modelka Amber Rose.

Tá má 6-ročného syna Sebastiana s raperom menom Wiz Khalifa. V druhý októbrový týždeň priviedla na svet druhého chlapčeka. Spoločne s partnerom Alexandrom Edwardsom mu dali meno Slash Electric. Amber počas tehotenstva pribrala, ale odhaleným bruchom sa hrdo pýšila na instagrame.

Amber Rose pred pôrodom. Zdroj: Instagram

Časy, keď mala Amber z guľatého bruška radosť, sú už preč. Momentálne ju trápia popôrodné kilogramy, s ktorými sa rozhodla zatočiť po svojom. Zašla za plastickým chirurgom, aby podstúpila liposukciu. Samozrejme sa o tento nápad podelila s priaznivcami na instagrame.

Skupina fanúšikov má pre to pochopenie. Píšu, že sa za ňu budú modliť a prajú jej skoré uzdravenie. Našlo sa ale aj množstvo takých, čo modelku otvorene kritizujú. „Uvedomuješ si, že si pre mnohé ženy vzorom? To už nemôžeš trošku vydržať? Mala by si sa starať najmä o svojho syna a nie o zovňajšok,” znejú vybrané z reakcií. Varovný prst zdvíhajú aj odborníci, avšak vyzerá to tak, že Amber si do toho kecať nenechá...