ŠOKUJÚCE rozhodnutie známej modelky: Už NIKDY nechcem mať sex!

LOS ANGELES - Amber Rose (39) síce nepatrí medzi najväčšie hviezdy modelingu, avšak verejnosti je dobré známa. A to najmä vďaka románikmi s viacerými slávnymi mužmi. Naposledy tvorila pár s producentom menom Alexander Edwards (36), ktorý aktuálne randí so slávnou speváčkou Cher (76). Kontroverzná modelka ale momentálne na vzťah nemá ani pomyslenia a jej najnovšie vyjadrenia sú poriadne prekvapivé.

„Muži sú v poslednej dobe príšerní. Úplne nechutní a odporní,” uviedla v podcaste Sofia with F známa modelka. Zároveň priznala, že učinila pomerne radikálne rozhodnutie. „Chcem zostať sama do konca života. Už nikdy nechcem zdieľať s niekým svoj dom. Nechcem nikoho v blízkosti mojich detí. Nechcem mať sex... Je mi to odporné,” dodala.

Výstredná dvojnásobná mamička sa zamýšľala aj nad tým, že by sa možno mohla preorientovať na ženy. Avšak podľa jej vlastných slov by jej vôbec nevadilo byť už navždy single. „Som veľmi šťastná, že nemusím zdieľať moju posteľ s nikým iným,” uzavrela.

Galéria fotiek (8) Amber Rose a Alexander Edwards v čase, keď tvorili pár.

Zdroj: Instagram

Amber Rose sa do povedomia verejnosti dostala najmä ako milenka slávnych rapperov. Wiz Khalifa, za ktorého bola aj vydaná, je otcom jej 9-ročného syna Sebastiana. Randila tiež s Kayne Westom a rapperom menom Savage 21. Jej posledným partnerom bol Alexander Edwards. Dvojica bola spolu 3 roky a má syna Slasha. Dnes je už verejne známe, že počas vzťahu jej bol hudobný producent neverný minimálne s 12 ženami. Ktovie, či počas toho, ako randí so Cher, to má inak.