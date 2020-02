Načisto sa zbláznila? Škandalózna modelka má nové tetovanie... Na ČELE!

Narodenie dieťaťa patrí k najdôležitejším udalostiam v živote každého rodiča. Mnohí z nich sa preto neskôr rozhodnú nechať si pripomienku ich narodenia zvečniť aj v podobe tetovania. Hlavne oteckovia, ale aj mamičky neraz teda majú na tele meno, dátum narodenia, alebo aj podobizeň svojich ratolestí. K tomuto kroku sa najnovšie odhodlala aj americká modelka Amber Rose. Ako je však u nej už zvykom, svoj počin vyhnala do extrému.

Plavovaláska si pre svoje nové tetovanie vybrala skutočne netradičné miesto. Mená svojich dvoch synov Sebastiana Thomaza (6) a Slasha Edwardsa, si nechala zvečniť priamo na čele. Namiesto do očí vám teda pohľad najskôr padne na neprehliadnuteľný "bilboard" Bash Slash.

Modelka Amber Rose si nechala potetovať čelo. Zdroj: Instagram A.R.

Amber Rose prezradila, že v rozhodnutí ju podporil jej aktuálny priateľ Alexander "AE" Edwards, ktorý je zároveň otcom 5-mesačného Slasha. V americkej televízii Fox Soul TV navyše Amber uviedla, že inšpiráciou pre tento odvážny krok bola aj nedávna tragická smrť Kobe Bryanta: „Musím sa priznať, a nechcem vyznieť banálne, ale Kobyho smrť ma prinútila popremýšľať o mojom živote.” Amber to však zobrala po svojom. „Život je taký krátky, proste to urobte. Žite svoj život najlepšie, ako viete a nič neľutujte,” odkázala.

Synovia Amber Rose, 6-ročný Sebastian a 5-mesačný Slash. Zdroj: Instagram A.R.

Výrazné tetovanie však nenechalo chladnými jej fanúšikov a na modelku sa na instagrame okamžite zniesla vlna kritiky. Zdá sa však, že hviezdička si z neprajníkov nič nerobí. „Ľudia, ktorí mi hovoria, že som príliš pekná, aby som si potetovala tvár, sú tí istí, ktorí by mi povedali, že som príliš pekná, aj keby si mysleli, že som škaredá a klamali by mi. Alebo by skrátka povedali, že som škaredá. Tak či tak, poučenie z tohto príbehu znie - Robte čokoľvek, čo v živote chcete.”