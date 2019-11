Ikonická britská kapela chystá pre fanúšikov novinku: Koncerty budú vysielať na YouTube

Prvé vystúpenie sa bude konať o 4:00 greenwichského stredného času (5:00 stredoeurópskeho času), a formácia na ňom zahrá všetky skladby z časti Sunrise. Druhé vystúpenie obsahujúce skladby so Sunset sa uskutoční o 14:00 greenwichského stredného času (15:00 stredoeurópskeho času).

Kapela si pre svoje koncerty vybrala Jordánsko pre "jeho prírodnú krásu a historický a kultúrny význam". "Sme nadšení, že môžeme náš nový album uviesť na trh v Jordánsku. Vždy sme mali pocit, že je to perfektné miesto pre tieto špeciálne šou," uviedli muzikanti v stanovisku. Everyday Life bude mať dovedna 16 piesní. Skupina z nich už ponúkla aj dve ukážky, skladby Orphans a Arabesque.

Coldplay si pri propagácii novej štúdiovky vyberajú originálne spôsoby. Vydanie novinky hudobníci oznámili prostredníctvom listu fanúšičke a na plagátoch vo viacerých mestách po svete. Tracklist dvojalbumu zverejnili v inzertnej časti rôznych novín v Anglicku, Francúzsku, Austrálii či na Novom Zélande. Zmienené dva špeciálne koncerty zase kapela oznámila počas falošnej tlačovej konferencie, ktorej záznam si môžu fanúšikovia a fanúšičky pozrieť napríklad na jej sociálnych sieťach.

Coldplay vznikli v roku 1996 v Londýne. Prvý štúdiový album Parachutes vydali v roku 2000 a vďaka úspešnému singlu Yellow sa dostali do povedomia verejnosti. Na oceňovanú nahrávku nadviazali štúdiovkou A Rush Of Blood To The Head (2002), z ktorej pochádza napríklad skladba Clocks. Vďaka nej získali prestížnu cenu Grammy. V roku 2005 anglické kvarteto v zložení Chris Martin, Jonny Buckland, Guy Berryman a Will Champion vydalo tretí album X&Y, po ktorom nasledovali nahrávky Viva La Vida Or Death And All His Friends (2008), Mylo Xyloto (2011), Ghost Stories (2014) a A Head Full Of Dreams (2015). So všetkými pritom dobyli UK Chart. Kapela má na konte napríklad sedem cien Grammy, deväť BRIT Awards, šesť Q Awards či sedem NME Awards.