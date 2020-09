Najhoršia FOTO sexi Kardashianky: Och, vyzerá ako zmoknutá myš!

Kendall Jenner

Zdroj: Instagram

MILÁNO - Toto príliš nevyšlo! Kendall Jenner (24), ktorá sa spolu so svojimi sestrami zviditeľnili účinkovaním vo vlastnej reality šou Keeping Up With the Kardashians, je tiež celkom úspešnou modelkou. Aktuálne sa nachádza v Taliansku, kde si plní pracovné povinnosti v rámci Fashion Weeku. Sympatická brunetka neušla pozornosti paparazzov. Na ich záberov však miesto sexi krásky pripomína zmoknutú myš.