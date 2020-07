Chudá Kardashianka ako sexi kovbojka: Pohľad na toto TELO nikdy neomrzí!

Kardashianky sa zviditeľnili vďaka vlastnej reality šou s názvom Keeping Up With The Kardashians. Najmladšie zo sestier - Kendall a Kylie v podstate dospievali pred kamerami. Prvá spomínaná však zatúžila po kariére manekýnky a treba uznať, že patrí medzi najúspešnejšie modelky súčasnosti.

V uplynulých dňoch si brunetka dopriala oddych. Nezabudla však na svojich priaznivcov, ktorých má na instagrame viac ako 134 miliónov. S nimi sa podelila aj o fotku, na ktorej pózuje v úsporných bikinách a na hlave má kovbojský klobúk.

Kendall Jenner ako sexi kovbojka. Zdroj: Instagram