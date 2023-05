Topmodelka rozhodne nestráca čas: Svadba, 2 deti, rozvod… A už čaká dieťa s iným!

LOS ANGELES - Chanel Iman (32) je známa najmä vďaka svojej spolupráci so svetovou značkou Victoria's Secret. V posledných rokoch sa však viac ako predvádzaniu, venovala svojej rodine. Za 5 rokov sa totiž stihla vydať, porodiť dve deti aj rozviesť... Len minulý rok sa prevalilo, že kráska randí s Davonom Godchauxom (28). No a už čaká dieťa aj s ním!

V roku 2018 sa Chanel Iman vydala za hráča amerického futbalu Sterlinga Sheparda. Dvojica spolu prežila 4 roky života a za ten čas stihli počať 2 deti - dcéry Cali (4) a Cassie (3). Minulý rok v januári však manželia oznámili svoj rozvod a v tom istom období topmodelka priznala aj svoj vzťah s o 4 roky mladším Davonom Godchauxom.

Ten je, rovnako ako jej ex, hráčom amerického futbalu za tím New England Patriots. No a Chanel zjavne nerada stráca čas. Veď hoci dvojica tvorá pár len niečo vyše roka, na verejnosť sa dostala informácia, že spolu už čakajú dieťa. Že je modelka opäť tehotná, dokazujú fotky z jej spoločného fotenia s kolegyňami. A je evidentné, že je tmavovláska už v pokročilejšom štádiu.

Okrem modelkiných dvoch dcér, vychovávajú Chanel a Davon aj 8-ročného Davona Juniora, ktorého ma Godchaux z predchádzajúceho vzťahu.