Mel B zo Spice Girls: Tajný románik so spevákom... o 13 rokov mladším!

Mel a James sa stretli práve v čase, keď spajska robila porotkyňu v šou Amerika má talent. Simon Cowell vtedy pozval Jamesa Arthura, aby v programe vystúpil. Bolo to krátko po tom, čo speváčke stroskotalo manželstvo.

„James bol v tom čase slobodný a okamžite do toho skočili. Podľa Mel bol James veľmi pekný a mal nádej stať sa ďalšou britskou speváckou hviezdou. James nemohol veriť svojmu šťastiu, že sa zapáčil úžasnej členke Spice Girls. Mali divoký románik a radi spolu trávili čas, ale potom so skončilo,” cituje slová zdroja The Sun. Vzťah vraj dvojica ukončila pokojne.

Zdroj: Facebook

Asi preto sa neprevalil, keď bol aktuálny. V roku 2017 si síce niektorí diváci všimli, že brunetke sa James počas vystúpenia vo finále veľmi páčil, ani jeden z nich však špekulácie o láske nepotvrdil.

James už randil aj s inou porotkyňou X Factoru, a to Ritou Orou.