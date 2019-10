Trapas v telke: Táto moderátorka je príliš ťažká!

Zoe Ball moderuje na BBC magazín k šou Strictly come dancing. Ako hosť sa tam objavil tanečník Ian Waite, s ktorým blondínka tancovala v tretej sérii súťaže. Keď ho privítala, hneď mu vystrúhala kompliment: „Vyzerá trochu ako Johnny v Hriešnom tanci.” Na mysli mala evidentne jeho bielu košeľu a vypracovaný hrudník pod ňou.

Zdroj: bbc

„Je to dobrý výzor, taký silný,” poďakoval Ian za jej slová a moderátorka sa toho pohotovo chytila: „Každú chvíľu ma zdvihne do vzduchu, bude to úžasné.” A vtedy to prišlo – studená sprcha, akú by nejedna žena naozaj nepredýchala. „Až taký silný nie som!” vyhlásil tanečník.

V tomto prípade asi jeho jediným šťastím bolo, že Zoe ho pozná a vzala to od neho ako žart. Okamžite vyhlásila, že Ian má úplnú pravdu, veď váži 76 kíl. Nuž, nevieme, či si tú váhu nevymyslela, vôbec na to totiž nevyzerá. Ale aspoň tanečník sa po jej slovách spamätal a z jeho úst vyšlo „​Prepáč.”

Zdroj: bbc

Zdroj: Instagram ZB