Brutálna premena herečky: Z veľkosti 52 klesla na 38!

Catherine Tyldesley sa nehanbí rozprávať o svojej minulosti. Pre médiá povedala, že si stále necháva staré fotky, aby videla, ako vyzerala kedysi. Ako 18-ročná vážila 95 kíl a nosila veľkosť 52.

Zdroj: Instagram TC

Potom sa však rozhodla zmeniť svoje stravovacie návyky a začať cvičiť. Staré fotky jej pripomínajú, že bola vo svojej snahe úspešná. „Nedokážem vám povedať, o koľko som teraz šťastnejšia. Znie to ako klišé, ale bola som vždy tá hlasná a zábavná. Tá tučná a veselá. Nie tá sexi,” povedala kedysi pre Sunday People. „Ako som bola staršia, nechcela som už byť taká, takže som sa musela zmeniť,” dodala.

Herečka nakoniec dosiahla bežnú veľkosť 38. V roku 2015 porodila syna a ako sa vyjadrila, nijako netlačila na pílu a zhadzovala postupne. O tri roky neskôr evidentne ale stále nebola so svojou postavou spokojná a rozhodla sa pre 12-týždňovú výzvu, aby svoje telo vytvarovala a spevnila.

Zdroj: Instagram CT

„Bolo to ťažké, boli dni, keď som chcela zvracať do uteráka, ale vydržala som. A preto som na seba veľmi pyšná,” napísala minulý rok na instagram. Ako vidno z jej príspevkov, herečka konzumuje veľa zeleniny a nevynecháva ani cvičenie v posilňovni. To jej určite pomôže aj v tanečnej šou, kde bude podstupovať naozaj tvrdé tréningy. A zrejme si postavu zase o niečo viac vyrysuje.

Zdroj: Instagram CT