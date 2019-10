Žiarlila a správala sa ako psychicky narušená: Eltonovi Johnovi kazila svadbu vlastná matka!

Portál MailOnline prináša na pokračovanie výňatky z autobiografie Eltona Johna. Ten v knihe priznal, že svadbu s jeho milovaným Davidom mu kazila vlastná matka. „Nepamätám si, že by som kedy bol šťastnejší. A to bola chvíľa, keď sa moja matka zmenila v úplného sociopata,” prezradil spevák.

Jeho mama mala so všetkým problém, nechcela byť v slávnostnom sprievode áut s rodinou a priateľmi, dokonca sa odmietavo stavala k účasti na hostine po obrade. A všetko ofrflala. „Keď sme si s Davidom vymienali naše sľuby, začala rozprávať – veľmi hlasno, hlasnejšie než my. Sťažovala sa, ako sa jej nepáči miesto konania a nevie si predstaviť, že by sa vydávala na takomto mieste,” uviedla hudobná hviezda.

David Furnish a Elton John mali civilný sobáš v decembri 2005. Zdroj: SITA ​

Dokonca, keď ako svedok podpisovala sobášny list, hodila pero na zem. Na párty nad všetkým nesúhlasne vzdychala, krútila očami počas svadobných prejavov a ohovorila jedlo. Bola údajne drzá k hosťom a navyše odpovedala vulgarizmami, keď niekto poznamenal, akej nádhernej udalosti sa zúčastňujú. Podľa Eltona mu dokonca Sharon Osbourne povedala, že hoci je to jeho matka, má chuť ju zabiť.

Neskôr sa dozvedel od rodičov svojho partnera, že jeho matka so svadbou nesúhlasila. Pravdepodobne žiarlila. „Nevedela sa zmieriť s tým, že pupočná šnúra bude definitívne preseknutá a nemyslela na nič iné, ani na to, že som bol konečne šťastný,” uviedol slávny Angličan. Jeho ako Sheila zomrela v roku 2017 ako 92-ročná.