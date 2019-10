Šokujúca spoveď Eltona Johna: Bitka slávnych hercov o Lady Dianu († 36)!

LONDÝN - Úprimná spoveď a pikošky! Po herečke Demi Moore (56) sa hlási o slovo ďalšia celebrita, ktorá vydáva knihu o svojom živote. Je ňou slávny anglický spevák, skladateľ a klavírista Elton John (72). O ňom je dobre známe, že bol dobrým priateľom dnes už zosnulej Lady Diany († 36). Je preto pochopiteľné, že spomína aj na ňu. Pri tej príležitosti sa so svetom podelil o zaujímavú historku.

Elton John rozhodne patrí medzi tie najvýznamnejšie osobnosti hudobnej scény. Dlhé hodiny by sa dalo rozprávať o jeho talente a úspechoch, ale tiež o živote, ktorý je plný zaujímavých a pre niekoho možno aj šokujúcich momentov.

Už 15. októbra bude uvedená na knižný trh jeho zhruba 400-stranová autobiografia s názvom Me: Elton John. Známy spevák v nej hovorí napríklad aj o zvláštnom vzťahu so svojou matkou. Tá sa napríklad na svadbe svojho syna správala priam príšerne.

Elton John vo svojej knihe odkrýva viaceré tajomstvá. Zdroj: youtube.com

Nemenej zaujímavé ale určite bude aj čítanie o Lady Diane. MailOnline zverejnil úryvok, v ktorom Elton John spomínal na jeden zo svojich večierkov, kde sa schyľovalo k poriadnému škandálu. Párty sa zúčastnilo viacero celebritných hostí. Napríklad spevák George Michael, scenárista Richard Curtis s manželkou Emmou Feud, či herci Richard Gere a Sylvester Stallone. Rozhodne najváženejším hosťom bola Lady Diana, ktorá už v tom čase nežila s princom Charlesom.

Bolestivý rozchod s modelkou Cindy Crawford mal za sebou aj Richard Gere, ktrému očividne šarmantná Diana padla do oka. „Skončili spolu pri krbe a rozprávali sa vo dvojici. My ostatní sme sa zabávali, ale nemohol som si pomôcť - cítil som, že v miestnosti panuje zvláštna atmosféra. Súdiac podľa pohľadov, ktoré Sylvester Stallone adresoval Diane a Richardovi, bolo jasné, že ich rozkvitajúce sa priateľstvo mu nie je po chuti. Myslím si, že Stallone prišiel na párty, len aby sa s ňou zoznámil. Cítil sa zrazu odstrčený a jeho plán zlyhal,” uvádza vo svojej knihe Elton John.

Keď si všetci posadali k večeri, Stallone si zavolal svojho soka na slovíčko na chodbu. Tam ich podľa Eltonovho rozprávania našiel jeho partner David. Známi herci do seba strkali a keby ich nevyrušili, ktovie, ako by to celé dopadlo. „David predstieral, źe si nič nevšimol a len im oznámil, že sa podáva večera,” spomína Elton John.

„Keby som vedel, že tu bude aj Princ Očarujúci, tak by som neprišiel,” hromžil vraj Stallone a pridal i zopár vulgarizmov. „Keby som ju chcel, tak by som ju dostal,” dodal Sylvester, ktorý mal smolu. Lady Diana totiž v ten večer venovala svoju pozornosť len šarmantnému Gereovi.