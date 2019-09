Známy spevák vyvetral manželku: Nahodila mini a... Nemala konkurenciu!

Chrissy Teigen a John Legend

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Rande bez detí! To si v pondelok večer dopriali spevák John Legend (40) a jeho manželka, modelka Chrissy Teigen (33). Dvojnásobní rodičia spolu zavítali na premiéru filmu Between Two Frens: The Movie. Brunetka si dala na svojom vzhľade ozaj záležať a v krátkych šatách zvádzala nielen svojho muža.