FOTO V Toronte odštartoval filmový festival: Nechýbajú Jennifer Lopez, Tom Hanks a mnohí ďalší

Úvodné dni festivalu patrili okrem iných aj filmom Just Mercy, Na nože, A Beautiful Day in the Neighborhood či Zlatokopky. Svetová premiéra filmu Zlatokopky s Jennifer Lopez a Constance Wu v hlavných úlohách prilákala do kina predovšetkým ženské publikum. Snímka zachytáva skutočný príbeh skupiny striptérok z New Yorku, ktoré začali okrádať zbohatlíkov z Wall Street po tom, ako pre finančnú krízu prestali chodiť do klubu. Snahou režisérky Lorene Scafaria bolo do filmu obsadiť čo najrozmanitejšie osobnosti, herečky, tanečnice, ktoré by sa navzájom odlišovali a zároveň dopĺňali. Film Zlatokopky nie je podľa nej o striptíze a zlodejkách, ale najmä o matkách a kamarátkach, ktoré sa rozhodnú uchopiť moc do svojich rúk, aby mohli zabezpečiť seba i svoje rodiny. Slovenskí diváci a diváčky si budú môcť Zlatokopky pozrieť v kinách od 10. októbra.

Zdroj: SITA/Photo by Evan Agostini/Invision/AP

Do Toronta prišiel svoj nový filmový počin A Beautiful Day in the Neighborhood predstaviť aj Tom Hanks. Stvárnil v ňom Freda Rogersa, skutočnú televíznu hviezdu a moderátora detskej relácie, popri ktorej vyrástlo niekoľko generácií divákov. Príbeh sa točí okolo mladého novinára, ktorému stretnutie s Rogersom zmenilo život. Podľa slov Toma Hanksa by sa mali "Rogersom ľudia inšpirovať aj v dnešnej dobe a snažiť sa byť jeden k druhému chápavejší a láskavejší".

Zdroj: SITA/Frank Gunn/The Canadian Press via AP

Americký herec Michael B. Jordan, ktorého kariéra je vďaka úlohám vo filmoch Creed (2015), Creed II (2018) a Čierny panter (2018) poriadne našliapnutá, si najnovšie zahral po boku Jamieho Foxxa a Brie Larson v dráme Just Mercy. Stvárnil v nej mladého advokáta, ktorý sa dostal k prípadu muža v cele smrti a rozhodol sa presvedčiť súdy o jeho nevine. Film mal v Toronte svetovú premiéru.

Svetovú premiéru mala na festivale aj snímka Na nože Riana Johnsona, ktorý režíroval aj ôsmu epizódu Hviezdnych vojen s podtitulom Poslední Jediovia (2017). Inšpiráciou pre film, ktorý sleduje rozuzlenie vraždy bohatého spisovateľa (Christopher Plummer) počas rodinnej oslavy, bola majsterka detektívok s nečakaným rozuzlením Agatha Christie. Film sa okrem napínavého deja a zápletky snaží prilákať divákov aj hviezdnym obsadením. Detektíva, ktorý vraždu vyšetruje, stvárnil Daniel Craig. Okrem neho a Plummera si v snímke zahrali aj Chris Evans, Ana De Armas, Jamie Lee Curtis, Toni Collette alebo Katherine Langford. Medzinárodný filmový festival v Toronte potrvá do 15. septembra.

Zdroj: SITA/Nathan Denette/The Canadian Press via AP