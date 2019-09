FOTO Princezná Charlotte absolvovala svoj prvý deň v škole

Princezná Charlotte

Zdroj: TASR/ Aaron Chown/Pool via AP

LONDÝN - Britská princezná Charlotte absolvovala vo štvrtok svoj prvý deň v škole. Charlotte (4) dorazila do jednej zo súkromných prípravných škôl v južnom Londýne so svojimi rodičmi - vojvodkyňou Catherine a princom Williamom -, ako aj so svojím starším bratom, šesťročným princom Georgeom, informuje stanica Sky News.