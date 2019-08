Hollywoodsky herec (50) sa opäť stal otcom: Má už 2 dospelé deti!

Päťdesiatročný rodák z New Yorku a Brittany, s ktorou sa zosobášil v decembri 2013, majú spolu dcérku, potvrdili zástupcovia herca a producenta. Slater už pritom má 18-ročnú dcéru Elianu Sophiu a 20-ročného syna Jadena Christophera z prvého manželstva.

Christian Slater si zahral v snímkach ako Meno ruže (1986), Heathers (1988), Mladé pušky 2 (1990), Zosilni to! (1990), Robin Hood - Kráľ zbojníkov (1991), Gangstri (1991), Pravdivá romanca (1993), Interview s upírom (1994), Šialenec z Alcatrazu (1995), 3000 míľ na úteku (2001), Bol to tichý muž (2007), Lži a ilúzie (2009), Nymfomanka I. a II. (2013), Ask Me Anything (2014), Podvod (2015), Stretnutie (2017), Manželka (2017), The Public (2018) a tiež v seriáli Breaking In (2011 - 2012). Od roku 2015 účinkuje v seriáli Mr. Robot, ktorý mu v roku 2016 vyniesol Zlatý glóbus za vedľajšiu rolu.