Americký herec žijúci v Prahe otvorene: Na TOMTO je úplne závislý

K tomu, aby telefón vypol a neustále nekontroloval svoje internetové účty, sa však známy herec dokáže aspoň z času na čas vedome prinútiť. „Boli sme napríklad pod stanom v Chorvátsku a tam som ten telefón občas vypol. Cítil som to ako trest, veľmi to bolelo. Ja som taký, že aj keď intelektuálne viem, že je to nejaká droga, aj tak to chcem a hovorím si, že ‘jasné, veď to môžem predsa hocikedy vypnúť‘, no aj tak sa zakaždým chcem pozrieť, či ľudia lajkovali nejaký môj post na instagrame... Nie som proti tomu očkovaný, ale hovorím si, že snaha je tiež dôležitá. Treba vedieť ísť od toho na chvíľku preč a mať s ľuďmi aj skutočné vzťahy,“ vyjadril sa Caspe.

Komunikácia cez sociálne siete je podľa neho, napriek tomu, že má sám pre ňu slabosť, vlastne celkom prázdna. „Nenapĺňa nás tak, ako potrebujeme. Je ako taký junk food, ako keby sme jedli stále len chipsy. Máme pocit, že nie sme hladní, ale v skutočnosti nás to nevyživí... Skutočný život vyzerá úplne inak. Na Facebooku navyše ľudia zdieľajú len tie dobré chvíľky, ozajstný život je iný, je plnší a často aj smutnejší... Aj keď, paradoxne, existujú zas štúdie o tom, že práve ľudia, ktorí trávia veľa času na Facebooku, až tak šťastní nie sú...,“ ozrejmil 44-ročný rodák z californského Santa Cruz.

„Nemyslím, že by telefóny a internet nemali byť súčasťou našich životov, ale keď to s nimi moc preháňame, akoby sme strácali nejaký zmysel života a nie sme tak spokojní. Vidím to aj na svojich deťoch. Nebýva to pravidelne, ale máme aj také týždne, keď s rodinou úplne vypneme, a to na tých deťoch poznať - keď zrazu musíme fungovať len spolu a hráme sa spolu, keď je tam tej komunikácie viac... Keď, naopak, trávia viac času pri počítačoch, sú veľmi rozhádzaní, viac sa podobajú na zvieratá ako na deti,“ pousmial sa herec, ktorý s rodinou žije dlhé roky v Prahe.

Po zmene vraj netúži. „Do Prahy som prišiel ako mladý, chcel som nejaké dobrodružstvo, hovoril som si, že ak to bude dobré, zostanem tam rok a pol a ak by to malo byť zlé, vydržím to aspoň šesť mesiacov. Dnes som tam 17 rokov, mám tam rodinu, kariéru, hypotéku, všetky tie dospelácke veci, ktoré som v Los Angeles nemal... Myslím, že to bolo dobré rozhodnutie. Nemám zatiaľ v pláne vrátiť sa do USA,“ uviedol.

„Pracovne by som tam šiel, no po 17 rokoch už sú tie kontakty niekde inde. Keby prišla ponuka a mal by som príležitosť sa tam na nejaký čas pracovne odsťahovať, určite by som to využil, ale sťahovať sa len tak, s nádejou, že by tam možno bola nejaká práca, to by ma asi vyšlo draho,“ usúdil Caspe.

Známy herec má však čo robiť aj v Čechách a na Slovensku. Okrem toho, že vedie študentov, sa prednedávnom objavil i vo filme režiséra Mira Drobného Kto bude ďalší, kde v jednom z troch príbehov stvárnil otca dievčaťa, ktoré čelilo internetovej šikane- V októbri by mal prísť do kín film Malá ríša v réžii Petra Magáta, ktorého súčasťou je tiež. „Je to film v angličtine, ale slovenská produkcia. Točili sme ho minulý rok v novembri,“ priblížil herec. „Stále niečo točím, vždy niečo vyjde a niekedy aj nevyjde, ale všetko je dobré, každý deň práce je dobrý,“ uzavrel.