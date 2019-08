Obľúbená Sandy z Pomády má 4. štádium rakoviny: Toto povedala o smrti!

LOS ANGELES - Prognózy lekárov nechce počuť! Olivia Newton-John (70), ktorá sa preslávila najmä ako Sandy v Pomáde, opäť bojuje so zákernou rakovinou. O tom, ako sa cíti, čo prežíva a čomu sa momentálne venuje, porozprávala v rozhovore pre reláciu 60 Minutes.

Rakovina bola Olivii Newton-John prvýkrát diagnostikovaná v roku 1992. Neskôr musela podstúpiť liečbu aj v roku 2013 a v 2017 sa ochorenie opäť vrátilo. Podľa medializovaných informácií je momentálne vo 4. štádiu a prenikla jej až do kostí.

V súvislosti s tým viaceré médiá zverejňovali články s nie príliš citlivými titulkami. „Je to zvláštny pocit, čítať, že zomierate,” uviedla v rozhovore pre 60 Minutes herečka. Tá od lekárov nechce počuť žiadne prognózy. „Všetci vieme, že zomrieme. Len nevieme kedy. Keď vám diagnostikujú rakovinu, dajú vám nejaký časový rámec. Pravda je ale taká, že vás môže zajtra pokojne zraziť auto. Človek nikdy nevie,” poznamenala Olivia. „Ak vám lekár povie, že vám zostáva 6 mesiacov, pravdepodobne to tak bude, lebo tomu uveríte. Pre mňa je lepšie to nevedieť,” dodala.

Filmová Sandy tiež priznala, že v boji s chorobou jej pomáha marihuana, ktorú spolu s manželom pestujú na záhrade. Olivia sa venuje aj charitatívnej činnosti. Aktuálne chystá dražbu vecí z kultovej Pomády. Výťažok poputuje práve na výskum účinkov užívania marihuany v boji s rakovinou.