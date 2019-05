Hviezda Hier o tróny má dvojníka: Pozrite, veď je to úplný Tyrion!

RÁVALPINDÍ - Rozi Chán, 26-ročný čašník z kaviarne v pakistanskom meste Rávalpindí, ešte nedávno netušil nič o seriáli Hra o tróny (2011). To sa však zmenilo, keď v krajine začala byť svetoznáma séria nesmierne populárna, a z chudobného čašníka sa zrazu stala miestna celebrita, s ktorou sa chcú všetci fotografovať. Chán sa totiž veľmi podobá na Tyriona Lannistera, jednu z hlavných postáv Hry o tróny - vtipného, ironického a ľstivého šľachtica, ktorý je - podobne ako jeho pakistanský dvojník - trpasličieho vzrastu.

Najväčším snom čašníka z Rávalpindí je teraz stretnutie s jeho slávnym dvojníkom, 49-ročným americkým hercom Petrom Dinklageom. "Želám si, aby som mohol s Dinklageom hrať vo filmoch. Bol by pre mňa splnený sen, keby som sa s ním mohol stretnúť," vyjadril sa Chán.

Pakistanský čašník, ktorý meria 133 centimetrov, podobne ako jeho slávnejší americký dvojník, už tiež nie je vo svete filmu a televízie úplným nováčikom. Nedávno si totiž zahral v televíznej reklame pre istú pakistanskú donáškovú službu.

Prvým, kto si všimol neuveriteľnú podobnosť medzi pakistanským čašníkom a Dinklageom, bol Chánov vzdialený príbuzný Malík Aslam. Odkedy na Facebooku zverejnil Chánovu fotografiu, čašníkovi sa zmenil život na nepoznanie. "Všetci tí príbuzní aj okoloidúci, ktorí sa na mne vždy smiali, pretože som malý, si teraz so mnou chcú robiť selfíčka," zveril sa čašník agentúre The Associated Press (AP).

Hoci najradšej by sa tiež stal slávnym, aj ak sa mu to nepodarí, je rád, že existuje niekto ako Dinklage, teda človek, ktorý je trpasličieho vzrastu, a pritom je celebritou. "Ja možno celý život prežijem ako čašník, ale teším sa, že k osobe, ktorá vyzerá ako ja, pristupujú s úctou," skonštatoval Chán pre AP.