Pôrod vojvodkyne Meghan sa nezaobišiel bez problémov: Urgentný prevoz do súkromnej nemocnice!

Vojvodkyňa Meghan Markle a Princ Harry robili okolo svojho prvého potomka poriadne tajnosti. O tom, že chlapček prišiel na svet, informovali v pondelok okolo jednej poobede miestneho času. Neskôr pritom vysvitlo, že v poradí siedmy následník trónu sa narodil už ráno o 5:26. Doteraz ho však neukázali a nie je známe ani meno.

Sussex Royal oznámil včera na Instagrame, že Meghan a Harry majú chlapčeka. Zdroj: Instagram sussexroyal

Čerstvý otec sa pre médiá vyznal zo svojich pocitov v pondelok v poobedňajších hodinách. „Áno, som vzrušený z toho, že Meghan a ja sme sa dočkali chlapčeka skoro ráno, zdravého chlapčeka. Mama aj dieťa sa majú neuveriteľne dobre. Je to ten najúžasnejší zážitok, aký som si kedy mohol predstaviť. Obaja sme absolútne nadšení a vďační za všetku lásku a podporu každého tam vonku, bolo to úžasné, tak som sa o to len chcel so všetkými podeliť. Stále premýšľame nad menami, áno, dieťa bolo dlhoočakávané, tak sme mali čas o tom premýšľať – ale to je ďalší krok," prezradil princ Harry, pričom však rodičia do poslednej chvíle nemali tušiť, či to bude chlapček alebo dievčatko.

Hviezda seriálu Kravaťáci sa v mnohých veciach priečila protokolu a rovnako to bolo aj s pôrodom. Meghan si totiž postavila hlavu a chcela rodiť v bezpečí a pohodlí domova. Jej plán sa však ukázal problematický vzhľadom na pokročilý termín.

Meghan Markle a Harry síce dieťatko ešte svetu neukázali, no malo by sa tak udiať v stredu. Zdroj: SITA

Princiatko malo prísť na svet vo Windsore, avšak napokon Meghan hospitalizovali. O nič vážne nešlo, no keďže vojvodkyňa už týždeň prenášala, v záujme zdravia jej a dieťatka ju podľa informácií portálu The Sun v nedeľu previezli do súkromnej nemocnice v Londýne v sprievode princa Harryho a ochranky zo Scotland Yardu. Jedna noc v nemocnici Portland London pritom stojí neuveriteľných 15 000 libier. Krátko po pôrode Meghan prepustili, a tak aj informácie o narodení potomka prichádzali už z Frogmore Cottage, kde dvojica bude dieťatko vychovávať.

Aktuálne presakujú na verejnosť informácie, že bábätko by mala dvojica ukázať už v stredu.