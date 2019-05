Kráľovská rodina čelí obrovskému škandálu: Harry vraj nie je otcom Meghaninho syna!

Obrovský humbuk sa spustil okolo kráľovskej rodiny minulý týždeň v pondelok, keď Meghan Markle priviedla na svet prvého potomka princa Harryho. Princiatko sa narodilo v skorých ranných hodinách a hoci vojvodkyňa chcela rodiť doma, nebolo jej to dopriate. Kvôli tomu, že prenášala, zverila sa v záujme svojho zdravia a maličkého do rúk lekárov. Od prvých pôrodných bolestí bol Harry po boku svojej manželky a o 5:26 anglického času sa tešili z nových titulov, ktoré im pribudli – mama a otec.

Sussex Royal dali svetu minulý týždeň oficiálne stanovisko, že Meghan Markle a Princ Harry majú syna. Zdroj: Instagram sussexroyal

Radosť z otcovstva však netrvala dlho a Britániou sa prehnal tajfún v podobe škandálu. Princ Harry totiž údajne nie je otcom malého Archieho. Ako býva zvykom v kráľovskej rodine, z plodovej vody sa dávajú robiť testy DNA. Tie aktuálne mali poukázať na to, že Meghan bola zrejme Vojvodovi zo Sussexu neverná.

Magazín Gossip Cop priniesol informáciu, ktorá zarazila nejedného Angličana či fanúšika kráľovskej rodiny. „Harry nie je otec,“ stálo na titulke magazínu. „Pár bol ohromený, keď sa dozvedeli, čo prezradil DNA test s použitím plodovej vody bežne robený kráľovským deťom, ktorý tvrdí, že ryšavec nie je otcom dieťaťa,“ tvrdí magazín Globe. Meghan a Harry však túto informáciu odmietajú.

Dva dni po pôrode predstavili Meghan a Harry svetu synčeka. Zdroj: TASR

Bulvárny plátok Gossip Cop podporuje svoje tvrdenie tým, že princ Harry mal byť absolútne zdrvený, keď sa to dozvedel. Všetko šťastie a radosť, ktoré cítil pri narodení Archieho, malo okamžite zmiznúť. Vojvoda zo Sussexu mal údajne vybehnúť aj na pracovníka, ktorý testy priniesol: „To má byť nejaký chorý žart?“

Hovorí sa aj o ďalších testoch DNA, ktoré zasa mali Harryho otcovstvo potvrdiť. Je tak otázne, kde je skutočne pravda a či americký magazín len vytvoril senzáciu. Skepticky sa vraj k situácii mala stavať aj rodina.

Dostal meno Archie Harrison Mountbatten-Windsor, z čoho sa všetci tešili. Teraz kráľovská rodina čelí škandálu s otcovstvom. Zdroj: Instagram sussexroyal

Ak by však aj prvé testy ukázali, že Archie nie je Harryho, niekde sa pokojne mohla stať chyba. No na mieste je otázka – prečo by z plodovej vody robili testy otcovstva a nie len tie bežné, ktoré majú potvrdiť zdravie dieťaťa? Koniec-koncov, aj o Harrym sa v minulosti pochybovalo, či je skutočne synom princa Charlesa. Kde je pravda, vie momentálne skutočne len kráľovská rodina.