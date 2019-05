Bizarná požiadavka na Miley Cyrus: Jej muž od nej chce... Fúha!

„10, 15, možno 20,” takto reagoval Liam na otázku, koľko by chcel mať s Miley detí. Nejeden fanúšik prominentnej dvojice by sa potešil, keby už blondínka mala dieťatko pod srdcom. „Začneme s tým, ale až keď nebudeme mať toľko psov. Nemohli by sme do nášho domu teraz priviesť malé bábätko,” dodal Hemsworth.

Sympatický herec sa v rozhovore netajil tým, že s Miley to bola láska na prvý pohľad. „Mal som 18 rokov, keď som ju spoznal. Zamilovali sme sa do seba veľmi rýchlo a naše puto bolo hneď veľmi silné. Celý čas som vedel, že ona je tá pravá,” uviedol Liam.

Cyrus a Hemsworth sa dali dokopy v roku 2010. V priebehu rokov sa viackrát rozišli. Svoj vzťah spečatili svadbou koncom minulého roka.

Liam Hemsworth pre magazín GQ Australia. Zdroj: GQ Australia