Hudobný svet v šoku: Autor (†49) slávneho hitu je mŕtvy… Jeho nehybné telo našli na pláži na Floride!

MIAMI - Hudobný svet prežíva obrovský šok! Náhle totiž zomrela legenda elektronickej hudby a autor slávneho hitu I like to move it Erick Morillo (†49). Producentovo nehybné telo našli v utorok na slávnej pláži Miami Beach. Príčina smrti je však záhadou!

Telo Ericka Morilla našli na pláži na Miami Beach. Príčina smrti je však doposiaľ nejasná. Podľa polície na nehybnom tele hudobníka neboli žiadne známky cudzieho zavinenia. Nariadená bola preto súdna pitva.

Morillo patril k dlhoročným stáliciam elektronickej hudby, zároveň bol jedným z najlepšie platených DJ-ov na svete. Do povedomia verejnosti sa dostal vďaka hitu I like to move it, ktorý zložil ešte v roku 1994 pod pseudonymom Reel 2 Reel. Pieseň sa stala ešte slávnejšou vďaka animovanému filmu Madagaskar. V rokoch 2002, 2006 a 2009 získal hudobník cenu Najlepší medzinárodný DJ.

V poslednom období sa Dj pasoval s veľkými problémami. Pred tromi týždňami ho totiž istá žena obvinila zo sexuálneho napadnutia. Tá mala ísť s Erickom domov po jednej akcii, kde obaja hrali. On od nej údajne chcel sex, čo ona odmietla. Potom, čo zaspala, sa sa vraj vedľa neho prebudila nahá, pričom on mal stáť nad ňou tiež bez oblečenia.

Morillo sa kvôli týmto obvineniam sám udal na polícii, no všetko poprel. Či incident nejako súvisí s jeho smrťou, nateraz nie je jasné.