Svetová heavymetalová legenda priznáva: Som hrdý na všetko, čo som v živote dokázal

BIRMINGHAM - Britský spevák Ozzy Osbourne je hrdý na všetko, čo v živote dokázal. Sedemdesiatročný niekdajší líder legendárnych Black Sabbath to uviedol vo videu, ktoré nahral pri príležitosti otvorenia výstavy Home of Metal: Black Sabbath - 50 Years.

Tá bude prístupná pre verejnosť od 26. júna do 29. septembra v Birmingham Museum & Art Gallery. „Čokoľvek si o mne ľudia myslia - a to nemám veľa príležitostí na návštevu Birminghamu - nikdy som sa nepokúšal zatajovať môj prízvuk a nikdy som nepopieral, že som z Birminghamu. Som naozaj hrdý na všetko, čo som v živote dokázal. Je to neuveriteľné. Musíte sa držať svojich snov, pretože niekedy sa plnia,“ vyjadril sa interpret.

John Michael „Ozzy“ Osbourne sa preslávil ako spevák spomínanej heavymetalovej kapely Black Sabbath, ktorá vznikla v roku 1968 v Birminghame. Po vydaní ôsmeho albumu Never Say Die! (1978) ho však pre alkoholovú a drogovú závislosť zo skupiny vyhodili. Ďalšiu štúdiovku s Black Sabbath vydal až v roku 2013. Nahrávka, ktorá debutovala na prvej priečke UK Chartu, má názov 13. Ako sólový umelec vydal jedenásť albumov, pričom zatiaľ posledný Scream uviedol na trh v júni 2010. Na konte má tiež niekoľko koncertných záznamov, kompilácií alebo EP nahrávok. Hudobník, ktorý spolu so svojou rodinou účinkoval v reality šou Osbournovci (2002 - 2005), získal množstvo ocenení. V roku 2006 ho ako člena Black Sabbath uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy.