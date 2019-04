Krásna misska ukázala TELO po štyroch pôrodoch: To je ale postavička!

DUBAJ - Dokonalá! Taká je figúra bývalej kráľovnej krásy Veľkej Británie - Danielle Lloyd (35), ktorá si v týchto dňoch užíva medové týždne v Dubaji. Atraktívna brunetka zaujala aj bulvárnym fotografom, ktorým ochotne pózovala. Bodaj by nie, veď na svojom tele, ktoré priviedlo na svet štyroch chlapcov, poctivo pracuje.

Danielle Lloyd bola svojho času spomínaná v médiách pomerne často. V roku 2004 sa stala Miss England, o dva roky neskôr Miss Great Britain. O titul však po pár mesiacoch prišla. Dôvodom boli nahé fotky v pánskom magazíne. Pózovať v Evinom rúchu sa jej celkom zapáčilo a svojim sexepílom ozdobila aj mnohé iné časopisy...

Krásna misska však účinkovala i vo viacerých reality šou a televíznych reláciách. Za zmienku určite stojí tiež to, že podporuje rôzne charitatívne organizácie.

Pomerne pestré je aj jej súkromie. 35-ročná kráska sa v roku 2009 zamilovala do futbalistu Jamieho O´Haru, ktorému porodila troch synov. V roku 2012 sa zosobášili, avšak dva roky na to ich súd rozviedol. Pred pár dňami sa Danielle opäť vydala. A to za elektrikára Michaela O´Neilla, ktorému v roku 2017 porodila svojho štvrtého syna.

Novomanželia si aktuálne užívajú medové týždne v Dubaji. Tam Danielle predvádza svoju bezchybnú postavičku, ktorú jej môžu mnohé ženy závidieť. Brunetka ju však nemá len tak zadarmo. Pri pohľade na jej instagramový profil je zrejmé, že cvičenie a pravidelný pohyb sú pre ňu samozrejmosťou.

Danielle Lloyd je na svoju postavičku pyšná. Zdroj: profimedia.sk

Danielle Lloyd nemá svoje krivky zadarmo. Poctivo na nich pracuje. Zdroj: Instagram