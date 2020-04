Bývalá misska umývala auto: Paparazzi FOTO ako z pánskeho magazínu!

Danielle Lloyd sa v roku 2006 stala Miss Great Britain. Titulu kráľovnej krásy však neskôr bola zbavená, lebo pózovaním pre pánsky magazín porušila zmluvu. Svoje krivky a sexepíl potom predvádzala pred objektívom neraz...

A treba uznať, že jej telo je hodé obdivu aj dnes, keď má 36 rokov a je štvornásobnou mamičkou. Troch synov má kráska s futbalistom menom Jamie O´Hara, najmladšieho synčeka porodila súčasnému partneroi Michaelovi O´Neillovi.

V uplynulých dňoch kráska so svojimi láskami umývali ich luxusné auto. Danielle sa pri tej príležitosti nahodila do červených bikín a rifľových šortiek, ktoré mala provokatívne rozopnuté. Úsporný outfit dokonale zvýraznil sexi krivky niekdajšej missky. Niet pochýb, že keby si otvorila autoumyváreň, tak o zákazníkov by určite nemala núdzu. Čo vy na to? Danielle Lloyd sa pýši luxusnou postavičkou. Zdroj: profimedia.sk