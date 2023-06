Britská modelka PROVOKOVALA v Dubaji: Pri bazéne ukazovala NAHÉ TELO!

DUBAJ - Britská modelka a televízna osobnosť Danielle Lloyd si užíva dovolenku v Dubaji. No zatiaľ čo miestne ženy sa snažia provokovať svojimi krivkami čo najmenej, 5-násobná mamička robila presný opak. Pri hotelovom bazéne pútala pozornosť nahým telom!

Vie, ako upútať pozornosť! Bývalá kráľovná krásy Veľkej Británie Danielle Lloyd je matkou 5 detí. Pri pohľade na jej postavu by to však tipoval len málokto. Disponuje tip-top krivkami, ktorých si je vedomá, a tak čas od času rada poprovokuje. A keď to nie je práve vlastným telom, tak pokojne aj tým "namaľovaným".

Danielle si v týchto dňoch užíva dovolenku v horúcom Dubaji a práve tam sa hosťom istého hotela postarala o poriadne pikantný zážitok. K bezénu totiž dorazila v skutočne zaujímavých žltých minišatách - tie mali na sebe potlač nahého ženského tela. V krajine, v ktorej dámy svoju ženskosť skrývajú, to muselo vzbudzovať veľa pozornosti, nemyslíte?