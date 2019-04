Mick Jagger po náročnej operácii srdca: Odkaz slávneho speváka svojim fanúšikom

Hoci neuviedol, čoho sa zákrok týkal a ani žiadne ďalšie podrobnosti, americký magazín Rolling Stone už v utorok napísal, že 75-ročný spevák podstúpi operáciu srdca, pri ktorej mu vymenia chlopňu. Jagger sa v piatok po zákroku ozval fanúšikom na Twitteri a poďakoval im za podporu. "Ďakujem všetkým za vaše podporné správy. Mám sa oveľa lepšie a zotavujem sa. A tiež jedno veľké ďakujem všetkým v nemocnici - odvádzajú skvelú prácu," napísal Mick Jagger.

Thank you everyone for all your messages of support, I’m feeling much better now and on the mend - and also a huge thank you to all the hospital staff for doing a superb job. — Mick Jagger (@MickJagger) April 5, 2019

The Rolling Stones už dávnejšie potvrdili, že v dôsledku Jaggerových zdravotných problémov odkladajú turné po USA a Kanade, ktoré sa malo konať od 20. apríla do 29. júna.

The Rolling Stones vznikli v roku 1962. V súčasnosti vo formácii pôsobia Mick Jagger, Keith Richards, Charlie Watts a Ronnie Wood. Niekoľkonásobní držitelia Grammy majú na konte hity ako (I Can't Get No) Satisfaction, Wild Horses, Brown Sugar, Paint It Black, Jumpin' Jack Flash, Street Fighting Man, Honky Tonk Women, You Can't Always Get What You Want, Gimme Shelter, Angie či Start Me Up. Podľa odhadov predali viac ako 250 miliónov kópií nahrávok.

Desať ich štúdioviek je v rebríčku 500 najlepších albumov všetkých čias podľa magazínu Rolling Stone a v roku 2004 kapelu tento magazín zaradil na štvrtú priečku rebríčka 100 najlepších interpretov všetkých čias. V roku 1989 ich uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. V decembri 2016 vydali zatiaľ posledný album Blue & Lonesome, ktorý dobyl UK Chart.