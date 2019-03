Slávna speváčka prekvapuje: Mŕtvy Prince je so mnou!

"Cítim, že Prince je so mnou. Keď som nervózna, rozprávam sa s ním," uviedla a zaspomínala si aj na nahrávanie jej skladby Stand Back, v ktorej legendárny muzikant hosťuje. "Po nahrávaní jednoducho odišiel, bol ako duch. Vždy sme mali voči sebe akýsi bláznivý rešpekt. Cítim, že to spojenie je stále tu a možno je ešte silnejšie ako pred jeho smrťou. To platí aj o Tomovi" vyhlásila.

Stephanie Lynn "Stevie" Nicks začínala kariéru v kapelách ako The Changing Times, Fritz či Buckingham Nicks. S formáciou Fleetwood Mac, v ktorej pôsobí s prestávkami od roku 1975, vydala albumy ako Fleetwood Mac (1975), Rumours (1977), Tusk (1979), Mirage (1982), Tango in the Night (1987) či Say You Will (2003). Prvú sólovku Bella Donna uviedla na trh v júli 1981 a dobyla ňou americký albumový rebríček Billboard 200. Zatiaľ naposledy predstavila radový počin 24 Karat Gold: Songs from the Vault (2014). Na konte má úspešné single ako Stop Draggin' My Heart Around (feat. Tom Petty and the Heartbreakers), Leather and Lace (feat. Don Henley), spomínaný Stand Back, Talk to Me, I Can't Wait či Rooms on Fire. V roku 1998 ju ako členku Fleetwood Mac uviedli do Rock'n'rollovej siene slávy. Túto česť jej prejavia aj tento rok ako sólovej interpretke.