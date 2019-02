Nechutný incident počas lyžovačky: Takto sa správa hviezda? Fuj, z toho hnusu sa vám obráti žalúdok

Gwyneth Paltrow

Zdroj: SITA/AP

SALT LAKE CITY - Americká herečka Gwyneth Paltrow popiera, že by zrazila počas lyžovačky v stredisku Deer Valley pri Park City v Utahu muža a spôsobila mu zranenia. Ako uvádza jej právna zástupkyňa v protižalobe, ktorú podala v stredu na súde, bolo to naopak a lyžiar, ktorý herečku zažaloval, narazil zozadu do nej.