FOTO Spevácka hviezda sa dočkala obrovskej pocty: Nádherné slová, ktoré vás chytia za srdce!

"Toto je surreálne. V poslednom čase bolo dosť bláznivé pozerať sa spätne na túto kariéru, ktorú sa mi nejakým spôsobom podarilo dosiahnuť. Prvú nahrávaciu zmluvu som podpísala pred 23 rokmi…a to mám len 23 a pol, takže je to šialené," zažartovala umelkyňa a skonštatovala, že sila sa ukrýva vo viere v seba samého. "Nemusíte byť ten najlepší v tom, čo robíte, nemusíte byť najkrajší alebo najvyšší alebo najvtipnejší či najtalentovanejší alebo čokoľvek, čo si hovoríte, že nie ste. Ak ste tvrdohlaví, a keď sa nevzdáte a naozaj ťažko pracujete, nikdy nikto iný nemôže byť vami. Dnešok je absolútna pocta. Dnešok to dokazuje," vyjadrila sa a poďakovala fanúšikom i manželovi, ktorého označila za svoju múzu.

Speváčka Pink s rodinou Zdroj: TASR/Photo by Phil McCarten/Invision/AP

Pink, vlastným menom Alecia Beth Moore, odštartovala hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Choice. Po jej rozpade sa dala na sólovú dráhu a začala pracovať na prvej sólovej štúdiovke Can't Take Me Home (2000). Nasledovali nahrávky Missundaztood (2001), Try This (2003), I'm Not Dead (2006), Funhouse (2008), The Truth About Love (2012) a Beautiful Trauma (2017). Medzi jej najznámejšie hity patria skladby Try, Who Knew, U + Ur Hand, So What, Raise Your Glass, Get The Party Started, Just Like A Pill či What About us. Získala napríklad tri Grammy, jednu BRIT Award alebo sedem MTV Video Music Awards.