Vzťah speváckej hviezdy Pink: Pokope ho drží len dlhodobá párová terapia

„S Careym chodíme na párovú terapiu takmer celých 17 rokov, čo sme spolu. Je to jediný dôvod, prečo sme ešte spolu,“ vyjadrila sa interpretka v rozhovore s Carsonom Dalym v televíznej relácii Today show. Terapia 39-ročnej speváčke a bývalému motokrosovému pretekárovi, za ktorého sa vydala v roku 2006 a má s ním dcéru Willow a syna Jamesona, podľa jej slov pomohla s fungovaním ich rodiny. „Pochádzame z rozpadnutých rodín a nemali sme žiaden vzor, ako udržať túto rodinu dokopy a žiť tento šialený život. Neexistuje žiaden vzor. Neexistuje žiadna kniha, ktorá hovorí 'Tu je spôsob, ako to robiť'. Tak sme šli na terapiu a funguje to,“ dodala Pink.

Pink, vlastným menom Alecia Beth Moore, odštartovala hudobnú kariéru v dievčenskej skupine Choice. Po jej rozpade sa dala na sólovú dráhu a začala pracovať na prvej sólovej štúdiovke Can't Take Me Home (2000). Nasledovali nahrávky Missundaztood (2001), Try This (2003), I'm Not Dead (2006), Funhouse (2008), The Truth About Love (2012), Beautiful Trauma (2017) a Hurts 2B Human (2019). Medzi jej najznámejšie hity patria skladby Try, Who Knew, U + Ur Hand, So What, Raise Your Glass, Get The Party Started, Just Like A Pill či What About us. Získala napríklad tri Grammy, dve BRIT Awards alebo sedem MTV Video Music Awards.