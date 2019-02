72-ročná herečka ako modelka: Všetkých ohúrila, no... To je TRAPAS!

Susan Lucci

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Takto si to nepredstavovala! Pred pár dňami sa konala módna šou, ktorú zorganizovala The American Heart Association. Na prehliadkovom móle sa objavila aj 72-ročná herečka Susan Lucci (72). Nestarnúca kráska vyzerala úchvatne. Avšak prihodila sa jej menšia nepríjemnosť.