73-ročná herečka zhodila šaty: Páááni! Veď tá vyzerá skôr na 37

ST: BARTHS - Popiera zákony prírody! Reč je o herečke menom Susan Lucci (73), ktorá sa zviditeľnila najmä účinkovaním v telenovele All My Children. Hoci brunetka nepatrí medzi najmladšie hviezdy, na instagrame má viac ako 117 tisíc followerov. Tých najnovšie potešila fotkou v plavkách, v ktorých na svoj vek rozhodne nevyzerá.

Čaru instagramu podľahol už kde-kto. Mnohé celebrity sú nadšené z toho, že takýmto spôsobom môžu komunikovať so svojimi priaznivcami. Nejedna kráska si vďaka instagramovým fotkám a slušnej skupinke followerov splnila sen o kariére modelky. A dokonca aj medzi skôr narodenými celebritami sa nájdú také, ktoré na instagrame ochotne zverejnia momentky zo svojho života.

K nim rozhodne patrí aj americká herečka Susan Lucci. Tá si momentálne užíva chvíle oddychu a popri tom nezabudla ani na svojich priaznivcov. Poslala im pozdrav v podobe fotky v plavkách. Na to by si asi trúfla len máloktorá z jej rovesníčok. Avšak Susan vyzerá tak skvele, že si to môže ozaj dovoliť.

Potvrdzujú to aj komentáre pod fotkou. „Táto žena má 73 rokov? Vyzerá skôr na 37. Bože môj, si úžasná a tak inšpiratívna!” znejú niektoré z nich.

Susan Lucci zverejnila na instagrame takúto fotku v plavkách. Zdroj: Instagram