Priateľka zosnulého rappera porodila syna: Meno mu stihol vybrať ešte on pred smrťou

"XXXTentacion vybral meno pre svojho syna. Jeho rodina so cťou naplnila jeho želanie a malého Gekyumeho zahrňuje láskou. Môžeme tiež potvrdiť, že matka aj bábätko sú zdraví," uviedli v spoločnom stanovisku Jenesis Sanchez a matka zosnulého interpreta Cleopatra Bernard.

XXXTentacion, vlastným menom Jahseh Dwayne Ricardo Onfroy, sa narodil 23. januára 1998 na Floride. Počas života vydal albumy 17 (2017) a ? (2018). Posmrtne mu vyšla štúdiovka Skins (2018). Posledné dva menované počiny sa dostali v americkom albumovom rebríčku Billboard 200 na prvé miesto. Medzi jeho úspešné single patria Look at Me!, Jocelyn Flores, Sad!, Changes, Moonlight alebo Falling Down (with Lil Peep). Podarilo sa mu získať American Music Award a BET Hip-Hop Award. Rappera 18. júna 2018 zastrelili na Floride.