Tehotná Jasmina Alagič sa začína zaobľovať: Rastúce bruško a... Fúúú, to je ale dekolt!

Jasmina Alagič

Zdroj: Instagram J.A.

MALEDIVY - Len nedávno informovali Jasmina Alagič (29) a Patrik Rytmus Vrbovský (42) o očakávanom prírastku do rodiny a dnes by už Jasmina len s námahou skryla zväčšujúce sa tvary. To však pôvabná moderátorka v úmysle nemá. Na dovolenke v Maldivách odhalila bujnejúci dekolt a aj zaobľujúce sa bruško.