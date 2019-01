Marta Jandová po Plese v opere: Honosné akcie sú horšie ako rockový koncert

„Na slávnostnejších podujatiach je to tiež fajn, až na to, že nikdy neviem, čo na seba. Ja nie som taká tá dáma, ktorá by nosila večerné róby, pritom na druhých ženách sa mi to páči, pozerám okolo seba a hovorím si, ako im to strašne sluší. Mne by také niečo asi neslušalo,“ usúdila v rozhovore. „Ja totiž nemôžem nosiť ani vysoké opätky. Bolia ma z toho nohy, mávam kŕče v prstoch a odkedy som si predminulý rok zlomila kostičku na pravom priehlavku, je to ešte horšie. Pravá noha sa mi už do topánky nevojde tak dobre, ako ľavá. Aj preto som skôr tenisková, a keď už musím, tak volím opätok čo najnižší,“ poznamenala.

Na niekoľkých spoločenských podujatiach sa jej zároveň stalo, že ľudia ignorovali jej vystúpenie a ďalej spokojne večerali a nahlas sa rozprávali. „To sa vám na takom rockovom koncerte nestane... Človek sa potom cíti strašne zle, je to fakt nepríjemné,“ podotkla sympatická rodáčka z Prahy. „Snažím sa však na to pozerať s nadhľadom. Keď už k niečomu takému príde, poprajem tým ľuďom dobrú chuť a poviem im napríklad, že 'Ak by ste chceli, aby sa vám ten žalúdok trošku upravil, poďte si za nami zatancovať a potom sa vráťte k svojmu jedlu a budete mať aspoň dobrý pocit, že tie kalórie šli aspoň čiastočne von!' Snažím sa to obrátiť na srandu, aj keď je mi v tej chvíli strašne. Našťastie, som také niečo už dlho nezažila,“ uzavrela speváčka.