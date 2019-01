Hercove lásky provokovali: Jedna ukázala podprsenku, druhá rozkrok!

Irina Shayk a Lady Gaga

Zdroj: profimedia.sk

NEW YORK - Vyfintili sa! Bradley Cooper (44) má už dlhšie po svojom boku krásnu ruskú modelku Irinu Shayk (33), ktorá mu porodila dcérku. V posledných týždňoch je však jeho meno spájané aj so speváčkou Lady Gaga (32). Vo filme Zrodila sa hviezda si totiž zahrali milencov. V utorok sa obe dám objavili na podujatí National Board of Review Awards a fotografom ukázala i to, čo nechceli.