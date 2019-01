Mira Žbirku čaká poriadne nabitý rok: Želaní si ale dáva už len niekoľko

BRATISLAVA - Slovenský spevák Miro Žbirka si do nového roka želá len pár najdôležitejších vecí.

„Okrem zdravia, ktoré sebe a všetkým želám vždy, si prajem aj to, aby som popri prípravách veľkých koncertov v Prahe a Bratislave stihol mať trochu času aj na skladanie nových skladieb a aby všetko, čo ma v roku 2019 čaká, dopadlo dobre,” poznamenal umelec.

Obľúbený hudobník bude mať tento rok práce nad hlavu. Okrem toho, že plánuje na koncertoch predstaviť naživo s uznávanými anglickými hudobníkmi svoj čerstvý Double Album, oslávi totiž so svojimi fanúšikmi a fanúšičkami aj 40 rokov na hudobnej scéne. „Musím sa znovu obzrieť, čo sa počas tých rokov udialo, čo všetko sme nahrali, čo z toho budeme chcieť zahrať... To je pre mňa veľmi zvláštny moment, pretože sa na jednej strane pozerám dopredu a zároveň mapujem tých 40 rokov. Vynárajú sa mi rôzne spomienky, ktoré som ešte pred pár mesiacmi v hlave nemal. Kým prejdem cez všetky albumy a skladby, čo sme doteraz urobili, rozhodne sa nebudem nudiť,“ podotkol.

„Bude náročné dať tomu celému logickú podobu, no už teraz nad tým usilovne premýšľam a s producentom Robom Cassom začíname dolaďovať detaily. Na koncerty v Prahe a Bratislave prídu zároveň aj hudobníci, s ktorými sme nový album nahrávali. Sú to uznávaní muzikanti, ktorí hrávali aj s Paulom McCartneym, majú stále množstvo aktivít a zladiť ich program na skúšky a vystúpenia nie je jednoduché, ale verím, že to zvládneme,“ uzavrel Žbirka.