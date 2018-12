Česká speváčka Lenka Filipová: Neuveríte, čím sa inšpiruje pri tvorbe!

„Ja som už dávno mala rada keltskú muziku, mala som rada Enyu, hovorila som si ‘To je taká skvelá hudba!‘ Neskôr som si skúšala aj skladať pesničky v keltskej harmónii, no nikdy som sa nedostala k tomu, že by som ich spievala, a potom prišiel moment, keď som sa stretla s harfistom Seanom Barrym, s ktorým sme začali spolu hrať a ja som si konečne skúsila tie keltské balady aj zaspievať. Skutočne ma oslovili, aj keď s textami to bolo náročné. Nie všetky boli v angličtine, niektoré som musela spievať v gaelicu, hovorila som si ‘Je to ťažké, ale skúsim s tým zabojovať!‘ Tá melódia ma tak strašne oslovovala, že som si skrátka povedala, že to musím dať. Text to má, tak to proste zaspievam... A ako som do toho prenikala, začalo ma to postupne uchopovať,“ priblížila v rozhovore svoju cestu k interpretácii keltskej hudby.

Keltské skladby hrávali s Barrym popri Filipovej klasickom repertoári aj na koncertoch a ľudia sa na ne začali postupne pýtať. „Hovorili mi ‘To je pekné, to je zvláštne, sadne vám to! Kedy to budeme môcť zas počuť? Už ste to nahrali?‘ A my sme o tom začali premýšľať a premýšľali sme a snažili sme sa naozaj dlho. Album vyšiel asi osem rokov od chvíle, keď sme si začali hovoriť, že by sme to mohli nahrať,“ podotkla Filipová, ktorá si na príprave novinky dala skutočne záležať. „Naučiť sa jednu pesničku mi trvalo aj mesiace. Nebolo to len tak, kým som s ňou prišla do štúdia. Všetko sme mali absolútne predpripravené, nemohli sme improvizovať, museli sme s tým byť úplne zžití a myslím, že je to na tých skladbách aj cítiť. Povedala by som, že je to veľmi strhujúce,“ uviedla speváčka.

„Sú tam aj balady, aj rýchlejšie skladby a všetky zodpovedajú tomu, čo som chcela vyjadriť. Chcela som si to urobiť po svojom. Mala som síce predlohu, Sean mi robil korekcie a sledovala som jeho výslovnosť, lebo tá bola naozaj náročná, ale robila som si to podľa seba,“ priblížila Filipová, ktorá má úprimnú radosť, že sa jej albumom podarilo napokon osloviť aj širokú verejnosť. „Keď vás niečo baví, robíte si to pre seba a zrazu sa tým otvoria cestičky, ktorými sa to dostane k ďalším a ďalším ľuďom, ktorí možno ani nepoznali tento štýl a sú z tých piesní nadšení, to je obrovská radosť,“ vyjadrila sa hudobníčka.

Albumu dala napokon i symbolický obal, na ktorom cez ňu prechádza list paprade. „Je v ňom taká symbolika znovuzrodenia. Ten list, ktorý mnou prestupuje, vyzerá ako taký škótsky dres a prechádza mnou od koreňa, od nôh až po hlavu, čiže myseľ. Myslím, že je moderný a prehovára vlastnou rečou,“ usúdila umelkyňa.