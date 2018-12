Elvisova vnučka ukázala prsia: Ľuďom bolo z tej nechutnosti zle!

LOS ANGELES - Nahota jej nerobí žiaden problém! Reč je o herečke Riley Keough (29), ktorá je verejnosti známa aj ako vnučka legendárneho Elvisa Presleyho. Kráska sa predviedla v Evinom rúchu aj v rámci filmu The House That Jack Built. Diváci však z tohto počinu príliš nadšení neboli. Mnohí boli dokonca poriadne znechutení. Prečo?

Vyzlieka sa na počkanie! Herečka Riley Keough pravidelne dokazuje, že nepatrí medzi hanblivky. Veď čo film, to odvážne scény. Svoje prednosti predviedla Elvisova vnučka aj vo filme The House That Jack Built. Avšak či majú ľudia pri pohľade na ňu príjemné pocity...

Spomínaný počin totiž zachytáva príbeh masového vraha Jacka, pre ktorého je každá jedna vražda umeleckým dielom. Režisér Lars von Trier predstavil tento kontroverzný počin na filmovom festivale v Cannes. Počas slávnostnej premiéry boli vraj diváci znechutení a húfne odchádzali zo sály.

Predstaviteľ hlavnej úlohy - Matt Dillon na to reagoval, že je dobré, ak film vyvoláva v ľuďoch rôzne pocity. Okrem neho a Elvisovej vnučky si v kontroverznej snímke zahrala napríklad aj Uma Thurman.

