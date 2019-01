Legendárna Lenka Filipová v nečakanej spovedi: Priatelia, v každom z nás je kúsok Kelta!

„Nebolo to náhodné. Veľa som si čítala, okrem iného aj o histórii obľúbeného Škótska, a to postupne ovplyvnilo aj môj vzťah ku Keltom ako takým a k ich hudbe, až som ju napokon sama začala hrať,“ povedala v rozhovore.

V Škótsku však napriek tomu, že má túto krajinu nesmierne rada, dosiaľ nebola. „Chystali sme sa tam so Seanom (harfistom Seanom Barrym, pozn. red.) na výpravu, ale ešte sa to nestalo. Práve, keď sme mohli, bola tam veľká zima, tak sme nešli, aby som neprechladla. Stále sme to nejako odkladali, no myslím, že k tomu tak či tak príde. Uvidíme, ako to vesmír pripraví,“ poznamenala speváčka.

Keltská história sa však podľa nej neodráža len v Škótsku, ale aj v mnohých ďalších krajinách. „Postupne som sa začala zaoberať tým, ako sa tie keltské oppidá premietajú na našom území a to by ste pozerali, koľko ich tu je! Dokonca aj na Slovensku sú, na Liptovskej Mare je napríklad jedno krásne, volá sa Havránok. Robím si po nich často exkurzie, je to zaujímavé, veľa sa dozviete. A tento rok budem dokonca v Českom raji jedno zrekonštruované otvárať,“ prezradila Filipová.

Ako známa speváčka tvrdí, v každom z nás je kúsok Kelta. „Oni tu skutočne boli, prechádzali cez tie naše územia a pobývali tu, takže my sme vlastne z veľkej časti aj ich potomkovia, nie len potomkovia Slovanov, to keltské je v nás tiež, v niekom viac, v niekom menej,“ podotkla.

Najvýraznejšie jej pritom Kelti imponujú tým, koľko toho dokázali vydržať. „Oni boli veľmi drsní, veľa zvládli a mali šialenú imunitu, inak by neprežili. A páči sa mi, že boli takí spätí s prírodou a ich druidi mali zvláštne liečiteľské schopnosti. Boli veľmi uznávaní a vo svojom umení pokročili naozaj ďaleko, vedeli neuveriteľné veci,“ uzavrela Filipová.