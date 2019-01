Nová ozdoba extravagantnej víťazky SuperStar: TOHTO sa už nikdy nezbaví!

A zmysel toho motívu je, že nás stále niekto ťahá ďalej, aby sme nezaspali na vavrínoch,“ priblížila Mašková v rozhovore. „Inak mám vo všeobecnosti radšej jemné kerky, nič šialené, len jemné čiarky a podobne,“ dodala víťazka uplynulého ročníka speváckej súťaže Česko Slovenská SuperStar (2018).

Ako následne priznala, zvýšenú pozornosť venuje po celý svoj život aj svojim vlasom. „Tá ružová, ktorú mám na hlave teraz, mi tak z ničoho nič napadla, mám ju len zhruba trištvrte roka. Napadlo mi to už pred začiatkom SuperStar, potom som to začala dofarbovať,“ ozrejmila Mašková. „Zatiaľ som s farbou, ktorú mám, spriaznená a ani nemám ďalší šialený nápad, na akú by som ju zmenila. Už som za svoj život skúsila množstvo odtieňov. Bola som ryšavka, mala som vlasy krikľavo červené, vínové aj blond. Najväčší úlet bola čierna, vtedy som bola ako mora. Ako sa však poznám, v tomto smere ma nič nezastaví. Časom určite niečo vymyslím. Skúsila by som napríklad aj také dredy, tie sa mi osobne vždy veľmi páčili,“ poznamenala sympatická rodáčka z Třinca.

Ako ďalej dodala, nad piercingmi podľa vlastných slov už neuvažuje. „Jeden mám v nose a ten si aj nechám, pretože ma baví a mala som aj jeden nad perou, ale tam mi to vtedy strašne naboptnalo a bola som ako káčer. Takže piercingy už nie, no uvidíme, možno si dám prepichnúť znovu uši... Alebo sa skrátka len zobudím a uvidím, čo nové mi napadne,“ uzavrela interpretka.