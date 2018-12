Slávna Nemka vyráža dych v sexi šatách: Mesiac po pôrode vyzerá skvele!

Diane Kruger

Zdroj: SITA

LOS ANGELES - Späť vo forme! Nemecká herečka Diane Kruger (42) sa len pred mesiacom stala mamičkou. A hoci prvé týždne po pôrode sú pre mnohé ženy dosť náročné, slávna blondínka sa venuje aj pracovným povinnostiam. A to promovaniu filmu s názvom Welcome To Marwen. V pondelok večer sa objavila na slávnostnej premiére a určite nám dáte aj vy za pravdu, že vyzerala skvele.