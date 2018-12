Prísny ZÁKAZ v dome Nicole Kidman: Kamaráti jej detí môžu prísť, iba ak...!

LOS ANGELES - Austrálska herečka Nicole Kidman nechce, aby sa jej deti stali závislé od internetu či televízie. Päťdesiatjedenročná manželka hudobníka Keitha Urbana to prezradila v rozhovore pre noviny Observer.

"Máme obdobia, počas ktorých nepúšťame televíziu a máme od týchto vecí detox. Môžem to odporučiť všetkým. Ako každý aj ja mám strach z toho hnevu, ktorý je všade okolo nás. Včera som odchádzala z domu a moje deti boli v dome na strome, kde im robilo spoločnosť ich osem kamarátov. Ich priatelia majú zákaz nosenia všetkých tých zariadení k nám domov," prezradila štvornásobná matka, ktorá s deťmi rada chodí do kostola. "Navštevujeme katolícky kostol a niekedy si ideme vypočuť do chrámu gospel. Spev a radosť sú úžasné," vyjadrila sa herečka.

Nicole Mary Kidman sa do povedomia verejnosti dostala v roku 1989 trilerom Úplné bezvetrie. V 90. rokoch účinkovala v snímkach ako Dni hromu (1990), Navždy a ďaleko (1992), V moci posadnutosti (1993), Batman navždy (1995), Peacemaker (1997), Praktická mágia (1998) či Eyes Wide Shut - Spaľujúca vášeň (1999). Za výkon v muzikáli Moulin Rouge (2001) ju v roku 2002 nominovali na Oscara, o rok neskôr si sošku odniesla za stvárnenie spisovateľky Virginie Woolf vo filme Hodiny (2002). Po tretí raz ju nominovali v roku 2011 za drámu Králičia nora (2010) a štvrtú nomináciu si vyslúžila v roku 2017 vedľajšou rolou v snímke Lion (2016). Na konte má tiež štyri Zlaté glóbusy a desiatky ďalších cien. Je známa aj zo snímok Tí druhí (2001), Návrat do Cold Mountain (2003), Ľudská škvrna (2003), Stepfordské paničky (2004), Tlmočníčka (2005), Moja krásna čarodejnica (2005), Invázia (2007), Nine (2009), Skús ma rozosmiať (2011), Reportér (2012), Stokerovci (2013), Koľaje osudu (2013), Skôr než zaspím (2014), Grace: Kňažná z Monaka (2014), Tajomstvo ich očí (2015), Kráľovná púšte (2015), Zabitie posvätného jeleňa (2017), Oklamaný (2017) či televízneho filmu Hemingway a Gellhornová (2012). Od roku 2017 účinkuje v seriáli Veľké malé klamstvá.