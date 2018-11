Sexi anjelik chystá svadbu: Zásnuby prežila v treskúcej zime!

„Povedala som áno!!! Som zasnúbená." Takto sa so svojou obrovskou radosťou podelila Josephine Skriver (25) na sociálnej sieti. V momente sa na jej profil začali hrnúť gratulácie nielen od takmer milióna fanúšikov, ale aj od ostatných anjelikov a priateľov, ktorí sa príjemnej správe úprimne potešili.

Dánska modelka sa navyše rozrozprávala aj o detailoch intímneho momentu. „Bola chladná novembrová noc. Alex nás odviezol až do Fínska, aby sme si pozreli polárnu žiaru. Bolo to druhé želanie z môjho zoznamu. Ešte som netušila, že sa čoskoro splní aj tretie!" opísala modelka, ako ju priateľ požiadal o ruku uprostred noci na zamrznutom jazere vo Fínsku. „Bolo to dvadsiateho tretieho, čo je moje šťastné číslo, a v ten istý deň, ako vyšla jeho pieseň Aurora Borealis (polárna žiara, pozn. redakcie), prvá pieseň, ktorú kedy napísal o mne!"

Nuž, vyzerá to, že hudobník má naozaj romantickú dušu a veľkú predstavivosť. Týmto počinom by splnil predstavy nejednej dámy. A zdá sa, že aj samotná modelka má v tomto jasno. „Keď si kľakol a požiadal ma, aby som bola jeho už navždy... Nikdy som si ničím nebola istejšia. Moja rozprávka sa stala skutočnosťou... Samozrejme, miliónkrát ÁNO," vyznala sa na oplátku zo svojich pocitov k snúbencovi.

Dvojica sa pred pár mesiacmi nasťahovala do spoločného domu v americkom Nashville. Detaily o dátume svadby či iných podrobnostiach zatiaľ známe nie sú.